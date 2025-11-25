PSP deteve até outubro mais de 4.300 condutores por excesso de álcool

Segundo dados hoje divulgados pela Polícia de Segurança Pública, entre 01 de janeiro e 31 de outubro deste ano, a PSP realizou 20.139 operações de prevenção e fiscalização rodoviária e interpelou 604.529 condutores.

Nessas ações, os operacionais da PSP efetuaram 169.101 testes de despistagem de alcoolemia, tendo registado 7.986 infrações relacionadas com exercício da condução sob influência do álcool, um aumento de 1.811 face a igual período em 2024, o que equivale a uma média de 26 infrações por dia.

A PSP avança que, estas infrações, resultaram na detenção de 4.384 condutores por condução com excesso de álcool (acima de 1,2 gramas por litro no sangue), mais 1.129 do que em igual período de 2024, e 3.602 autos de contraordenação por condução sob influência do álcool (mais 682 que no período homólogo do ano passado).

Segundo a PSP, este número de infrações detetadas reflete "um aumento considerável" face ao período homólogo do ano anterior (+ 29,3%), como "resultado do reforço e da intensificação de operações de prevenção e fiscalização rodoviária em todo o país.

A PSP relembra que vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora.

Esta força de segurança alerta também para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool, relembrando que "com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica" e que "os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves".