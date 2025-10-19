PSP deteve ativista que colocou bandeira da Palestina no cimo da Ponte 25 de Abril

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública informou ter sido alertada pelo Centro de Comando e Controlo da Lusoponte para a presença de um indivíduo que se encontrava apeado sobre um dos tubos laterais metálicos do tabuleiro, no sentido Sul/Norte, tentando aceder ao ponto mais alto da infraestrutura.



Os agentes constataram que o indivíduo se encontrava a cerca de 190 metros de altura, não sendo possível num primeiro momento, estabelecer diálogo de forma a demovê-lo de prosseguir, adianta a nota de imprensa.



Dez minutos volvidos, o detido "colocou no topo superior do pilar da Ponte 25 de abril uma bandeira de grandes dimensões alusiva à Palestina, percorrendo todo o pilar com outra bandeira de pequenas dimensões".



"Face à situação de perigo para pessoas e bens e em coordenação com elementos das Infraestruturas de Portugal foi necessário aceder ao topo da ponte, pelo interior de um dos pilares, de forma a estabelecer contacto direto com o indivíduo e garantir a sua descida em segurança", refere ainda o comunicado.



Segundo a PSP, o ativista justificou a sua ação como forma de manifestação e a única maneira de ser ouvido relativamente ao conflito que ocorre na Faixa de Gaza, na Palestina.



Ainda de acordo com a PSP, o homem terá acedido ao local através do túnel da Fertagus que inicia no Pragal.



Informa ainda a Polícia que o detido e será presente na segunda-feira no Tribunal de Lisboa, Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade.