PSP deteve ativista que colocou bandeira da Palestina no cimo da Ponte 25 de Abril
A PSP deteve hoje um ativista que subiu ao topo da Ponte 25 de abril, alegadamente pelo túnel da Fertagus que se inicia no Pragal, em Almada, para ali colocar uma bandeira da Palestina.
Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública informou ter sido alertada pelo Centro de Comando e Controlo da Lusoponte para a presença de um indivíduo que se encontrava apeado sobre um dos tubos laterais metálicos do tabuleiro, no sentido Sul/Norte, tentando aceder ao ponto mais alto da infraestrutura.
Os agentes constataram que o indivíduo se encontrava a cerca de 190 metros de altura, não sendo possível num primeiro momento, estabelecer diálogo de forma a demovê-lo de prosseguir, adianta a nota de imprensa.
Dez minutos volvidos, o detido "colocou no topo superior do pilar da Ponte 25 de abril uma bandeira de grandes dimensões alusiva à Palestina, percorrendo todo o pilar com outra bandeira de pequenas dimensões".
"Face à situação de perigo para pessoas e bens e em coordenação com elementos das Infraestruturas de Portugal foi necessário aceder ao topo da ponte, pelo interior de um dos pilares, de forma a estabelecer contacto direto com o indivíduo e garantir a sua descida em segurança", refere ainda o comunicado.
Segundo a PSP, o ativista justificou a sua ação como forma de manifestação e a única maneira de ser ouvido relativamente ao conflito que ocorre na Faixa de Gaza, na Palestina.
Ainda de acordo com a PSP, o homem terá acedido ao local através do túnel da Fertagus que inicia no Pragal.
Informa ainda a Polícia que o detido e será presente na segunda-feira no Tribunal de Lisboa, Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade.
