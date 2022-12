PSP deteve mulher suspeita de assassinar o filho no concelho da Moita

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Setúbal, a mulher detida terá agredido o filho com uma faca de cozinha, desferindo-lhe vários golpes no pescoço e na zona do tórax, cerca das 23:00 de terça-feira.

De acordo com a PSP, o jovem, de 20 anos, ainda foi transportado ao Hospital do Barreiro, onde foi decretado o óbito.

A mulher detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial ainda hoje ou na quinta-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A investigação está sob a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal.