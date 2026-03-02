PSP deteve no Aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga

Em comunicado, esta polícia explicou que o homem que chegou ao aeroporto Humberto Delgado num voo que partiu de São Paulo, Brasil, "apresentou declarações incoerentes quanto aos motivos e condições da viagem" e, por isso, foi encaminhado para a fiscalização.

Já na revista de segurança, a PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), encontrou vários pacotes de cocaína "dissimulados nos membros inferiores", num total de 2,471 quilos.

A detenção aconteceu às 16:40 por suspeitas do crime de tráfico de droga, o homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, estando à espera de apresentação a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.