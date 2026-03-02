PSP deteve no Aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga
Um homem de 28 anos foi detido no aeroporto de Lisboa, no domingo, por transportar mais de dois quilos de droga, dissimulados nas pernas, desde o Brasil, avançou hoje a PSP.
Em comunicado, esta polícia explicou que o homem que chegou ao aeroporto Humberto Delgado num voo que partiu de São Paulo, Brasil, "apresentou declarações incoerentes quanto aos motivos e condições da viagem" e, por isso, foi encaminhado para a fiscalização.
Já na revista de segurança, a PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), encontrou vários pacotes de cocaína "dissimulados nos membros inferiores", num total de 2,471 quilos.
A detenção aconteceu às 16:40 por suspeitas do crime de tráfico de droga, o homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, estando à espera de apresentação a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.