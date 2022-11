PSP deteve onze pessoas em operação de combate às armas ilegais

Foram apreendidas várias armas, cartuchos e munições, 20 mil euros em dinheiro e material contrafeito.



De acordo com a Polícia de Segurança Pública a operação foi desenvolvida com base em informações de que estavam a ser utilizadas armas de fogo dentro do bairro.



A PSP adianta que foram feitas várias detenções. Alguns dos detidos eram procurados por crimes de violência doméstica.



Um detido tinha um mandado de detenção para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial e vários outros forma detidos por ocupação abusiva de residências.