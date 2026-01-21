PSP deteve quatro pessoas em Lisboa e aprendeu elevada quantidade de droga

Segundo fonte da PSP, a operação da Divisão Criminal de Lisboa no Bairro do Armador, além da detenção de três homens e de um mulher, resultou na apreensão de 12 quilos de droga já identificada e mais quatro outros quilos de droga que ainda está a ser analisada, admitindo que serão mais de 1.085 gramas de cocaína e 3.079 de heroína.

Os elementos da PSP apreenderam ainda 5.459,60 euros em dinheiro.

Os detidos serão posteriormente ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.