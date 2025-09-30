PSP deteve uma pessoa e identificou outras 25 em operação na baixa de Lisboa

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que "o objetivo geral" desta operação que decorreu hoje naquela zona da baixa de Lisboa é "aumentar o sentimento de segurança" dos cidadãos, visando em especial o combate ao tráfico de droga, venda ambulante, fiscalização de estabelecimentos e da permanência legal ou ilegal de cidadão estrangeiros.

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma operação de rotina e não existem mandados de detenção.

Da operação, a PSP avança que foram identificadas 25 pessoas e uma foi detida por desobediência a notificação de abandono, ou seja, já tinha sido expulso do país por estar ilegal mas não o fez.

Os elementos da Polícia de Segurança Pública apreenderam também 93 maços de tabaco, com um valor de aproximadamente 372 euros, uma arma branca que se encontrava dentro de um saco junto das pessoas fiscalizadas, quatro sacos de roupa para distribuição e quatro sacos de alimentos confecionados.

A PSP levantou igualmente dois autos de contraordenação por venda ambulante e falta de comunicação prévia, 147 quilogramas de lixo (situação de lixo acumulado em que está em causa a salubridade), tendo ainda sido notificado um estrangeiro para expulsão do país.

Dos três estabelecimentos fiscalizados, a PSP registou contraordenações por ausência de livro de reclamações e de mapa de horário de funcionamento, por venda de produtos sem qualquer preço afixado, por inexistência de extintor destinado ao combate de incêndios e por falta de condições de trabalho.