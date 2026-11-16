O Ministério da Administração Interna avançou esta segunda-feira, junto das associações sindicais e socioprofissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, com uma proposta de reestruturação do estatuto remuneratório e de valorização das carreiras.



Em comunicado conhecido na sequência de reuniões com as estruturas representativas dos agentes da PSP e militares da GNR, o Ministério da Administração Interna confirma a formalização da proposta.



A proposta da tutela prevê para janeiro de 2027 a integração parcial da componente fixa do suplemento por serviço e risco no salário de base, o que se traduz "na subida de dois níveis nas tabelas de todas as carreiras e categorias".

Os agentes e militares terão, em janeiro de 2028, novo aumento de um nível remuneratório.

É ainda contemplada a atualização do suplemento especial de serviço no próximo ano e dos suplementos de comando, turno e escala, piquete e residência no próximo ano e em 2028.A maioria das associações concordou com a proposta de alteração dos suplementos. Todavia, rejeita que haja somente um aumento dos salários em 2028. Apontam o dedo ao que consideram ser uma "jogada de cosmética".

O Ministério de Luís Neves faz notar que "a medida decorre do acordo celebrado em 9 de julho de 2024 entre o XXIV Governo Constitucional, três sindicatos da PSP e duas associações socioprofissionais da GNR".



"Este passo reconhece a importância dos profissionais das forças de segurança e reafirma a aposta na negociação coletiva e no diálogo social na Administração Pública, assentes no compromisso, na boa-fé e na responsabilidade", reivindica o Ministério da Administração Interna.



Está prevista para a próxima sexta-feira mais uma ronda negocial com as associações sindicais da PSP e socioprofissionais da GNR.



c/ Lusa