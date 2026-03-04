PSP e PJ em Operação Especial no Bairro Alto da Cova da Moura

Esta operação decorre no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal promovida junto do Ministério Público e no âmbito de investigações em curso relacionadas com as recentes ocorrências criminais registadas no concelho da Amadora.





Em causa crimes de homicídio nas formas tentada e consumada, ofensas à integridade física e outras ocorrências envolvendo a utilização de armas de fogo.

A intervenção policial visa o cumprimento de mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como a recolha de prova e a identificação de indivíduos direta ou indiretamente associados aos factos sob investigação.A operação resulta de um trabalho articulado e continuado de partilha de informação e investigação entre a PSP e a PJ, com vista à prevenção de novos episódios de violência armada, interrupção de dinâmicas criminais associadas a conflitos entre grupos e o reforço do sentimento de segurança da população residente, referem as polícias.Esta operação conta também com a colaboração da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente com o apoio das Subunidades Operacionais Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção.