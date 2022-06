PSP e SEF. Começou o reforço de pessoal no aeroporto de Lisboa

No total, os aeroportos nacionais vão receber mais 238 inspetores do SEF e agentes da PSP, durante o Verão. Apesar dos esforços, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras admite que as filas de espera não vão desaparecer.