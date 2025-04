PSP emite parecer negativo para manifestações no Martim Moniz no dia 25 de Abril

Em comunicado, a PSP justifica a decisão, comunicada à Câmara Municipal de Lisboa, com a realização de "manifestações/concentrações antagónicas para a mesma hora e área geográfica" com "desígnios e posicionamentos ideológicos distintos e antagónicos" e a necessidade de "garantir a ordem e tranquilidade públicas".

O partido Ergue-te e o movimento Habeas Corpus anunciaram uma manifestação com "porco no espeto" a realizar no Martim Moniz, na tarde de sexta-feira, concentração que é apoiada pelo grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado.

À mesma hora, decorre o tradicional desfile de celebração do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade.