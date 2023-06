PSP encerra dois estabelecimentos de diversão noturna em Leiria

"Recentemente, foram registadas graves alterações de ordem pública nas imediações de alguns estabelecimentos de diversão noturna na cidade de Leiria. O Comando Distrital de Leiria da PSP, em resposta a estes incidentes, que causaram forte impacto no sentimento de segurança da nossa comunidade, desencadeou, nesta madrugada, uma operação de fiscalização a alguns dos estabelecimentos referenciados, tendo procedido ao encerramento temporário dos espaços de diversão noturna Mandarim e Paddock-Bar", referiu a PSP.

O comandante José Figueira explicou à agência Lusa que a PSP realizou uma ação de fiscalização ao Mandarim, Paddock-Bar e Abraços. Os dois primeiros foram "encerrados temporariamente" por terem sido detetadas irregularidades no âmbito do Regime Jurídico dos Sistemas de Segurança Privada dos Estabelecimentos de Restauração e de Bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

Segundo o comandante, as irregularidades prenderam-se com o sistema de videovigilância, que "não cobre a área total a proteger", e com "o número de elementos de segurança privada, que é insuficiente face à capacidade e lotação do espaço".

José Figueira confirmou que a PSP foi contactada pela empresa proprietária do Mandarim para uma reunião.

"Estranho que quando fizemos a anterior ação de fiscalização e prevenção há uns meses não fizeram qualquer comunicado", salientou.

O comandante afirmou ainda que irá responder "em sede própria" ao pedido de agentes gratificados e sublinhou que a PSP "vai continuar a cumprir a lei em toda a sua extensão, criminal e contraordenacional".

José Figueira revelou ainda que os envolvidos nas agressões que foram filmadas estão identificados e que o caso seguiu para o Ministério Público, que poderá vir a solicitar a intervenção da Polícia Judiciária.

"A fiscalização na noite de Leiria vai continuar a ser feita da mesma forma que tem sido feita no passado e presente. Não temos o condão de estar em todas as ruas, nem temos videovigilância em todas. A violência e agressões vão continuar a existir e há muitas situações que acontecem e que nem são do conhecimento da polícia, porque não são participadas à PSP", disse José Figueira.

O comandante reforçou que a "PSP não abrandou nem aliviou a sua atuação e continua a cumprir a sua missão".

Num comunicado, na segunda-feira, a PSP de Leiria informou que pelas 02:40 de domingo foi pedida a presença da Polícia "por terem ocorrido agressões entre vigilantes e clientes" do estabelecimento Mandarim.

Hoje, também numa nota de imprensa, a proprietária daquele estabelecimento de diversão noturna anunciou que vai aplicar consumo mínimo obrigatório nos dias de maior afluência, vai solicitar à PSP o serviço de polícias gratificados para garantir a segurança dos seus clientes e uma reunião "urgente".