PSP espera ter dois mil polícias na nova unidade de Estrangeiros e Fronteiras

por Antena 1

João Marques - RTP

O diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, adiantou à Antena 1 que espera ter, até ao final do ano que vem, mais 800 pessoas a trabalhar na nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, num total de dois mil polícias.

Para já, nos próximos três meses vão ser formados 150 novos polícias de fronteira, diz o superintendente João Ribeiro.

Os novos centros de instalação temporária de Lisboa e Porto vão ter uma vertente de segurança assegurada por polícias e uma vertente de gestão que inclui alimentação e cuidados médicos que vai ser confiada a outros profissionais que não são polícias.

A partir desta quinta-feira, a PSP tem novas competências na nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, explica o diretor nacional adjunto da PSP.
Há ainda novas competências relacionadas com a cooperação internacional e a articulação com outras entidades que tratam da política de imigração em Portugal.

Por exemplo, é esta Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP que fica responsável por implementar os novos sistemas de controlo das fronteiras que se destinam a tornar a Europa mais segura. Começam a partir de 12 de outubro. A implementação é feita de forma faseada até abril de 2026, altura em que funcionará em pleno.

