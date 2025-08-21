PSP espera ter dois mil polícias na nova unidade de Estrangeiros e Fronteiras
João Marques - RTP
O diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, adiantou à Antena 1 que espera ter, até ao final do ano que vem, mais 800 pessoas a trabalhar na nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, num total de dois mil polícias.
Os novos centros de instalação temporária de Lisboa e Porto vão ter uma vertente de segurança assegurada por polícias e uma vertente de gestão que inclui alimentação e cuidados médicos que vai ser confiada a outros profissionais que não são polícias.
A partir desta quinta-feira, a PSP tem novas competências na nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, explica o diretor nacional adjunto da PSP. Há ainda novas competências relacionadas com a cooperação internacional e a articulação com outras entidades que tratam da política de imigração em Portugal.
Por exemplo, é esta Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP que fica responsável por implementar os novos sistemas de controlo das fronteiras que se destinam a tornar a Europa mais segura. Começam a partir de 12 de outubro. A implementação é feita de forma faseada até abril de 2026, altura em que funcionará em pleno.