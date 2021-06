PSP faz buscas contra o tráfico e posse de armas na Grande Lisboa

As buscas estão a ser executadas nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais, refere a polícia em comunicado.

Com esta operação, a PSP explica que pretende garantir o cumprimento de 17 mandados de busca, sendo nove domiciliários, e fazer a recolha de prova relacionada com a posse, tráfico e mediação de armas.

A PSP explica que a operação denominada "Story" está a ser desenvolvida através do Departamento de Armas e Explosivos, no âmbito de uma investigação delegada pela 11.ª Seção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP).

A presente investigação teve início há 10 meses, após ter sido detetada uma publicação numa story de rede social, onde se exibiam várias supostas armas de fogo.

Até meio da manhã já foram realizadas detenções, apreensões de armas e produto estupefaciente e dinheiro.

Para a realização da operação, que ainda decorre, a PSP envolveu 80 polícias de várias unidades da PSP, onde se inclui o Departamento de Armas e Explosivos, Comando Metropolitano de Lisboa, Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal.