PSP faz operação em bairro lisboeta para identificar agressores de três polícias

Esta operação teve início às 16:30 e envolveu cerca de 25 elementos de diversas valências da PSP, segundo adiantou aos jornalistas, no local, o subintendente da PSP Sérgio Soares.

O responsável explicou que a operação desta tarde visou proceder à identificação de alguns dos suspeitos de terem arremessado pedras e garrafas contra agentes da PSP, na noite de segunda-feira, do qual resultou ferimentos em três polícias.

Sérgio Soares referiu que durante esta operação as autoridades fecharam as duas entradas do bairro da Horta Nova, localizado na freguesia de Carnide, e levaram a cabo ações de fiscalização rodoviária (no exterior do bairro) e em três estabelecimentos comerciais (no interior do bairro).

Na sequência da fiscalização rodoviária, a PSP deteve duas pessoas, uma delas por falta de habilitação legal para conduzir e outra por excesso de álcool.

Da fiscalização aos três estabelecimentos comerciais do bairro, as autoridades procederam à elaboração de oito autos de notícia.

Segundo explicou Sérgio Soares, algumas das pedras e outros objetos arremessados na segunda-feira contra a PSP eram provenientes do interior destes estabelecimentos.

Relativamente aos três polícias feridos, o subintendente da PSP adiantou que sofreram ferimentos ligeiros e que já regressaram ao serviço.

Três polícias ficaram feridos na noite de segunda-feira durante duas intervenções policiais no bairro da Horta Nova, na qual resultou uma detenção.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), os agentes foram chamados, pelas 23:00 de segunda-feira, a este bairro devido à deflagração de engenhos pirotécnicos.

"Durante esta intervenção foram efetuados disparos de munições menos letais, com o intuito de dispersar os suspeitos da prática dos ilícitos", explicou a PSP.

Os três polícias necessitaram de receber tratamento médico.

Imagens desta intervenção, divulgadas nas redes sociais, mostram pedras e garrafas a serem arremessadas de prédios contra uma coluna de agentes da PSP, munidos de capacetes e escudos de proteção.