As celebrações em Lisboa vão ser marcadas pela presença do presidente do Brasil, sendo que são esperados manifestantes pró e contra a presença de Lula da Silva em Portugal.

A polícia quer minimizar os riscos e tem vindo a monitorizar a atividade de vários grupos, na internet.







Os locais de concentração previstos em Lisboa são a Avenida da Liberdade, Restauradores, Rossio e Assembleia da República.