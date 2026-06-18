PSP Rato. Imigrante testemunha cenas de humilhação

Youssef, nome fictício, ainda tem as marcas das algemas. As cicatrizes nos pulsos, os olhares de ódio dos polícias são memórias que tão cedo não vai esquecer.



Youssef foi uma das vítimas dos abusos e da violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa. O relato foi feito ao podcast Fumaça.



Youssef, um amigo e outro homem foram agredidos com violência: chapadas na cara, murros na cabeça e no corpo. Tudo aconteceu numa noite em Outubro de 2024 - estava em Portugal há um ano. Foi detido na Baixa de Lisboa e levado para a esquadra.