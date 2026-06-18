País
PSP Rato. Imigrante testemunha cenas de humilhação
Uma das vítimas do caso da Esquadra do Rato relatou momentos de humilhação, tortura e de ódio. O imigrante falou ao Podcast Fumaça sobre os abusos e a violência policial na esquadra, em Lisboa.
Youssef foi uma das vítimas dos abusos e da violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa. O relato foi feito ao podcast Fumaça.
Youssef, um amigo e outro homem foram agredidos com violência: chapadas na cara, murros na cabeça e no corpo. Tudo aconteceu numa noite em Outubro de 2024 - estava em Portugal há um ano. Foi detido na Baixa de Lisboa e levado para a esquadra.