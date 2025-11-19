PSP realiza operação de prevenção criminal no bairro da Ameixoeira, na Alta de Lisboa e na Ajuda

(em atualização)





A polícia procura armas na Alta de Lisboa e no bairro da Ameixoeira, em buscas domiciliárias e não domiciliárias. À RTP, a PSP confirmou que já houve cinco detenções.





"Nessas buscas, foi possível deter cinco indivíduos", afirmou o comissário Tiago Costa, que sublinhou que todos possuíam armas de fogo.



Foram apreendidas cinco armas de fogo, adiantou ainda, "algumas armas brancas, munições, droga e também algum dinheiro". A maioria dos detidos, todos homens entre os 20 e o 40 anos, "já tinham antecedentes criminais".



"Eram pessoas que estavam referenciadas por nós pela utilização de armas de fogo".



Uma vez que as operações ainda estão a decorrer, o número de detidos ainda pode aumentar. Além das buscas nesta duas zonas, estão também a decorrer na Ajuda, também em Lisboa.





Segundo a PSP, esta operação foi motivada por várias ocorrências que envolveram armas de fogo.

"Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais", adiantou em comunicado, acrescentando que a operação irá continuar nas próximas horas, pelo que o acesso a estas locais se encontra fortemente condicionado.

No terreno encontram-se as valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia.





No âmbito da operação, que começou às 07h00 desta quarta-feira, foram apreendidas quatro caçadeiras, uma pistola e pequenas doses de haxixe.



A operação envolve cerca de 100 elementos das valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia, indicou a fonte no local onde decorre a operação.



