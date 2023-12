PSP realiza reuniões de protesto contra "tratamento desigual" em relação à PJ

Contestam o tratamento que consideram desigual e discriminatório em relação à Polícia Judiciária.



No final de novembro, o Governo aprovou o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que, em alguns casos, representa um aumento de quase 700 euros por mês, valores muito superiores aos que são pagos à PSP e à GNR.



Estas reuniões de protesto são organizadas pela plataforma de sindicatos da PSP e da GNR, que já anunciou que vai endurecer a luta no ano que vem.



Esta manhã, a ação decorreu no aeroporto Francisco Sá Carneiro.