PSP reforça medidas de segurança em todo o país

RTP 31 Ago, 2017, 12:54 / atualizado em 31 Ago, 2017, 14:13 | País

Uma medida preventiva que será sentida nos próximos dias em vários locais de Portugal.



A PSP confirmou à RTP que vai reforçar a presença de elementos das autoridades em zonas turísticas, onde a concentração de pessoas é maior. Contudo, negou a existência de um alerta terrorista em Lisboa, que tem vindo a circular por mensagens de telemóvel e nas redes sociais.



Esta medida, garantem as autoridades, surge em resposta ao que aconteceu em Barcelona.



Recorde-se que recentemente, em Lisboa, foram colocados blocos de cimento em zonas emblemáticas da cidade, como o Mosteiro dos Jerónimos ou Chiado, que impedem a passagem de veículos, "tendo em vista a proteção de zonas com elevada afluência de pessoas".

Mantém-se grau de ameaça moderado

Também a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna garantiu esta quinta-feira que Portugal não alterou o grau de ameaça terrorista. "Portugal não alterou o grau de ameaça, que se mantém em grau moderado", informou em comunicado de imprensa, a que a RTP teve acesso.



Helena Fazenda informou ainda que "todas as forças e serviços de segurança que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo estão a trabalhar em completa articulação e em cooperação com as suas congéneres, acompanhando o contexto internacional no âmbito da ameaça terrorista".



A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna explicou que o comunicado foi emitido porque estavam a circular "rumores" sobre a subida dos níveis de alerta contra o terrorismo em Portugal.