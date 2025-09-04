PSP regista 17 crimes de furto por carteirista por dia no primeiro semestre
Nos primeiros seis meses do ano, em média, 17 pessoas praticaram o crime de furto por carteirista por dia, segundo os dados divulgados hoje pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que registou mais de três mil ocorrências.
De acordo com os números avançados hoje em comunicado, a PSP deteve 80 carteiristas entre janeiro e junho de 2025, o que corresponde a um aumento de sete pontos percentuais em relação a 2024, ano em que foram registadas 75 detenções.
Esta polícia identificou também 188 suspeitos da prática do crime de furto por carteirista - um número inferior ao registado no primeiro semestre de 2024, quando a PSP identificou 215 suspeitos.
"Apesar do intenso esforço da PSP na análise, prevenção e resposta a este fenómeno criminal", apontou a PSP no mesmo comunicado, foram registadas 3.027 ocorrências no primeiro semestre do ano, "o que equivale a uma média de 17 cidadãos a praticar este crime por dia".
Quando comparado com o período homólogo de 2024, verifica-se uma diminuição do número de ocorrências, tendo passado de 3.051 ocorrências em 2024 para 3.027 em 2025.
Segundo a PSP, a equipa formada por polícias especializados em crimes contra o património em 2018 "permitiu aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime".
As zonas onde há uma maior concentração de pessoas, sobretudo comerciais e turísticas, continuam a ser aquelas em que estão reunidas mais condições para a prática do crime de furto por carteirista.
No âmbito do combate a este crime, a PSP aconselha que os pertences e objetos de valor sejam guardados em bolsos interiores, que os telemóveis ou carteiras não sejam transportados em sítios visíveis ou nos bolsos e que as mochilas sejam transportadas, preferencialmente, na parte da frente do corpo e não nas costas.