PSP registou quatro ocorrências no segundo dia

De acordo com os dados avançados hoje pelo Sistema de Segurança Interna (SIS), o rebentamento de petardos ocorreu no Largo da Boa Esperança, em Queluz, "num alojamento onde se encontram cerca de 450 peregrinos de nacionalidade francesa".

"Foram atirados dois petardos, o que causou receio nos peregrinos", mas "não houve feridos", explicou.

Outra das ocorrências foi registada na estação da CP de Algés, onde uma peregrina de nacionalidade checa "teve um ataque epilético no interior do comboio", tendo sido transportada ao Hospital de São Francisco Xavier.

Esta situação provocou "a paragem da linha por 40 minutos, o que causou distúrbios entre os passageiros", referiu o SIS.

Segundo o SIS, no Hotel Marriot, "por motivos religiosos", houve distúrbios entre um cidadão norte-americano e peregrinos, tendo aquele sido expulso, e, na Rua da Madalena, foram detidos dois carteiristas.

Durante o segundo dia da JMJ, a PSP empenhou cerca de três mil polícias na operação de segurança.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica e que conta com a presença do Papa Francisco.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.