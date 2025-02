PSP tem apenas três reboques para o distrito de Lisboa e às vezes nenhum está funcional

Em resposta a questões da agência Lusa, após queixas de cidadãos de serem informados pelas esquadras de que não há reboques disponíveis para acudir a algumas situações de emergência, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) explicou que "ao longo do último ano, a Divisão de Trânsito de Lisboa (DT) oscilou entre três e nenhum reboque operacional".

"Houve vários períodos [ao longo do último ano] em que não havia nenhum reboque operacional", afirmou o Cometlis, acrescentando que "a necessidade de aquisição de mais reboques já foi identificada e encontra-se a ser tramitada pela tutela" (Ministério da Administração Interna).

O Cometlis adiantou que atualmente "além da Divisão de Trânsito, apenas a Divisão Policial de Oeiras possui reboque, contudo não tem tripulação permanentemente".

O comando de Lisboa indicou ainda que "é solicitada com alguma frequência o apoio da Polícia Municipal de Lisboa, contudo o mesmo só faz determinados serviços (ou seja, não responde a todas as necessidades) e apenas dentro do Concelho de Lisboa".

Questionado sobre se os serviços de reboque solicitados à Polícia Municipal são pagos posteriormente pela PSP, o Cometlis afirmou desconhecer a situação.