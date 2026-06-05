País
PSU. Rede Europeia Anti-Pobreza não concorda com trabalho social obrigatório
A Rede Europeia Anti-Pobreza não se opõe à fusão de 13 apoios sociais, mas receia que o trabalho social obrigatório, que o Executivo pretende impor aos beneficiários, possa aumentar o estigma sobre as pessoas pobres.
A Rede Europeia Anti-Pobreza não concorda com o trabalho social com carácter obrigatório, que será imposto a todas as pessoas que vierem a beneficiar da Prestação Social Única.
A medida, aprovada em Conselho de Ministros, vai juntar 13 prestações sociais não contributivas e, de acordo com o Governo, pretende simplificar o acesso aos apoios sociais.
A medida, aprovada em Conselho de Ministros, vai juntar 13 prestações sociais não contributivas e, de acordo com o Governo, pretende simplificar o acesso aos apoios sociais.