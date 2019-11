PSuperior. Assinaturas digitais do jornal Público para estudantes universitários

O Presidente da República considera que devem ser implementadas políticas públicas que defendam o jornalismo. Marcelo Rebelo de Sousa alerta que os meios de comunicação vivem o sufoco da sobrevivência. O Chefe do Estado esteve no lançamento de um projeto do jornal Público que vai permitir que seis mil estudantes universitários acedam, de forma gratuita, às versões digitais do jornal.