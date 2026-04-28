PTRR anunciado hoje. Três meses depois, como estão as zonas afetadas pelas tempestades?

As tempestades deixaram um rasto de destruição e que provocaram mortes, feridos e desalojados. A aproximação ao verão é agora uma das principais preocupações. Há, no entanto, também quem ainda não tenha comunicações.

No distrito de Leiria, ainda há três mil pessoas sem comunicações.





No concelho de Pombal, também não há comunicações nalguns locais. É o caso de Casal Clara, na freguesia da Guia, onde são visíveis as marcas da destruição.





Há, inclusivamente, locais onde ainda há postes derrubados.

Alcácer do Sal lutou contra as cheias. Famílias, empresas e lojas foram afetadas.





O comércio está a reabrir, mas a meio gás. Ainda são esperadas respostas para o sucedido há três meses.





Três meses depois, este é o cenário de um país que aguarda o anúncio do primeiro-ministro Luís Montenegro.