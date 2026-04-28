País
PTRR anunciado hoje. Três meses depois, como estão as zonas afetadas pelas tempestades?
Três meses depois das tempestades que destruíram parte do país, o Governo aprova e apresenta a versão final do PTRR, o programa de resposta à catástrofe e de prevenção de fenómenos climáticos extremos.
Este programa foi anunciado pelo primeiro-ministro em fevereiro após a passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta.
Na freguesia de Milagres, o cenário ainda não voltou ao normal ao fim de vários meses.
Muitas famílias ainda não regressaram a casa.
Na Azinhaga dos Formosinhos, Almada, 35 casas vão ser demolidas. Os moradores contestam e avançaram com uma providência cautelar.
As tempestades deixaram um rasto de destruição e que provocaram mortes, feridos e desalojados. A aproximação ao verão é agora uma das principais preocupações. Há, no entanto, também quem ainda não tenha comunicações.
No distrito de Leiria, ainda há três mil pessoas sem comunicações.
No concelho de Pombal, também não há comunicações nalguns locais. É o caso de Casal Clara, na freguesia da Guia, onde são visíveis as marcas da destruição.
Há, inclusivamente, locais onde ainda há postes derrubados.No centro do país, ainda há várias indústrias deslocalizadas e negócios locais encerrados, na maior parte dos casos devido a requisitos burocráticos e ao atraso no encerramento dos processos por parte das seguradoras.
Alcácer do Sal lutou contra as cheias. Famílias, empresas e lojas foram afetadas.
O comércio está a reabrir, mas a meio gás. Ainda são esperadas respostas para o sucedido há três meses.
Muitas famílias ainda não regressaram a casa.
Na Azinhaga dos Formosinhos, Almada, 35 casas vão ser demolidas. Os moradores contestam e avançaram com uma providência cautelar.
Três meses depois, este é o cenário de um país que aguarda o anúncio do primeiro-ministro Luís Montenegro.