Publicada portaria que regula gratuitidade de creches

A secretária de Estado da Inclusão explicou esta quinta-feira à jornalista Sandra Henriques quais os documentos e o que têm os pais de fazer para conseguir uma vaga para os filhos numa creche a custo zero.Um dos documentos identifica onde há vagas no setor social em cada concelho e o outro é um formulário para que as creches privadas se inscrevam e passem a ter acordo com a Segurança Social.Esta bolsa vai estar em constante actualização, ou seja, não há prazo para as creches privadas aderirem.Na celebração dos acordos de adesão vai ser dada prioridade às creches dos concelhos onde não há vagas no setor social.