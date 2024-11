Publicado estudo sobre tratamento mais eficaz para casos graves de asma e DPOC

Foto: Kim Kyung Hoon - Reuters

Passa por uma substância injetável, o benralizumabe.



Este estudo prova que esta substância é mais eficaz no tratamento dos casos mais graves destas duas doenças e tem também menos efeitos secundários do que os conhecidos corticóides. Foi o que explicou ao jornalista João Vasco o alergologista João Fonseca.



Um caminho mais eficaz e com menos efeitos secundários no tratamento de casos mais graves de asma e de doença pulmonar obstrutiva crónica.