Pulmões também desempenham um papel na produção de sangue

Os cientistas usaram câmaras microscópicas no tecido vivo dos pulmões de ratos



Acreditam que os pulmões dos seres humanos desempenham o mesmo papel na produção do sangue.



António Carvalheira Santos, médico pneumologista, diz que esta conclusão é uma área completamente nova, no que diz respeito à proteção dos pulmões que apesar de sujeito a muitas agressões não revelam habitualmente grandes danos.



"As plaquetas são os elementos do sangue que primeiro acorrem para fazer com que as hemorragias estanquem", diz o especialista. Isto talvez explique a resistência do pulmão, acrescenta.



A investigação não será "tanto para novas terapêuticas mas antes para se perceber o funcionamento do orgão", espera Carvalheira Santos.