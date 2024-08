As temperaturas vão ultrapassar este sábado os 40º em algumas regiões do país. Bragança, Vila Real e Guarda ficam sob aviso vermelho até ao fim do dia. Trabalhar ao ar livre com temperaturas tão elevadas é penoso, mas há setores de atividade que não podem parar. A RTP falou com profissionais de Castelo Branco, o distrito mais quente do país.