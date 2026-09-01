"Quando eu decido". Luís Neves prometeu esclarecimentos sobre polémicas esta terça-feira

Questionado sobre o porquê de apenas abordar o tema na terça-feira, o ministro limitou-se a responder: “Porque é quando eu decido.”

A deslocação à Madeira decorreu no âmbito do aniversário do Comando Regional da PSP da Madeira, que incluiu passagens por diversas instalações da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana. A visita termina com um almoço institucional com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.



Durante as cerimónias oficiais, o governante aproveitou também para desmentir as críticas em torno da carência de efetivos nas forças de segurança, garantindo que o planeamento para o setor trará respostas a médio prazo.





“Como a mentira tem perna curta, a partir de 27 [2027] será possível, paulatinamente, começar a distribuir pessoas”, afirmou.







O ministro da Administração Interna tem visto o próprio nome envolvido em várias polémicas. O carro conduzido pelo governante, cedido pela Polícia Judiciária (PJ), foi apreendido ao traficante de droga Rúben Oliveira, mais conhecido como Xuxas, que foi detido pela PJ em 2022.



Esta não é a única polémica com carros. Luís Neves é cotitular de dois carros da família, por estarem em nome da mulher (com quem está casado em comunhão de adquiridos), e que não os declarou à Entidade para a Transparência (EpT), apesar de estar obrigado a fazê-lo.



Além disso, há cerca de um mês, o governante veio a público esclarecer "ponto por ponto" as polémicas que haviam, até então, sido noticiadas, e que envolviam um atrelado apreendido e as obras realizadas numa propriedade em Odemira. Na altura, Luís Neves garantiu sentir-se "legitimado" para continuar a ocupar o cargo de ministro da Administração Interna.



“Amanhã falaremos sobre isso, sobre esses assuntos todos”, admitiu à comunicação social Luís Neves.Na agenda do primeiro-ministro está prevista a inauguração da Avenida Francisco Pinto Balsemão, em Cascais, onde o titular da Administração Interna poderá falar aos jornalistas.