Quarteira. Explosão provoca quatro feridos, dois em estado grave

A habitação sofreu danos avultados e ficou parcialmente destruída. Houve mesmo danos em quatro outras habitações em volta e em sete viaturas.





No local estiveram 36 operacionais e 13 veículos, entre elementos dos Bombeiros de Loulé, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR, da Cruz Vermelha Portuguesa, da elétrica EDP e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé.