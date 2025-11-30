País
Quase 132.000 acidentes e 390 mortos nas estradas portuguesas este ano
Os 131.803 acidentes rodoviários registados este ano até 27 de novembro em Portugal provocaram 388 mortos, indicam dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), havendo mais desastres e menos mortes face ao mesmo período de 2024.
O relatório diário de sinistralidade da ANSR referente a 27 de novembro mostra que até quarta-feira ocorreram mais 7.123 acidentes do que no mesmo período do ano passado (mais 5,5%), enquanto o numero de mortos diminuiu 10,8% (menos 47).
Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram também 2.538 feridos graves, mais 33 do que no mesmo período de 2024 (mais 1,3%), e 40.069 feridos ligeiros (menos 730).
Nestes números da ANSR ainda não estão incluídos os seis jovens que morreram hoje de madrugada carbonizados após o despiste de um veículo ligeiro que se incendiou após o embate em Lisboa, nem as duas pessoas que morreram no sábado quando uma viatura caiu na praia fluvial de Pedrógão Grande, Leiria.
De acordo com a Segurança Rodoviária, Lisboa é o distrito com mais acidentes (22.568), seguido do Porto (21.752) e de Aveiro (10.081), sendo também Lisboa e Porto os distritos com mais vitimas mortais - com 44 e 41 mortos, respetivamente -, seguidos de Setúbal (32).
Os dados da ANSR dizem respeito aos mortos cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.
