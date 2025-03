Quase 20 barras marítimas encerradas à navegação

Estão fechadas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira, Peniche, São Martinho do Porto.

Na região sul, estão fechadas as barras de Albufeira, Alvor, Vila real de Santo António, Faro, Lagos, Olhão, Quarteira, Tavira e Vila Moura.

Estão abertas 25 barras e quatro estão condicionadas.

Portugal sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento forte, chuva forte e forte ondulação.