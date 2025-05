Quase 250 farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde entregaram à Ordem profissional escusa de responsabilidade desde 2022. Justificam a decisão com a falta de recursos humanos, de medicamentos ou pela acumulação de tarefas que comprometem tratamentos e a segurança dos cuidados prestados, entre eles fármacos personalizados também na área do cancro.