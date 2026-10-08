Quase 4.600 alunos carenciados concorrem à nova bolsa de incentivo no superior

No início do mês, havia 4.551 candidatos à nova bolsa de incentivo para o atual ano letivo, segundo dados disponibilizados pela tutela.

O ministério adiantou ainda que foram registados 8.953 pedidos de atribuição do estatuto de estudante deslocado, um aumento significativo face aos 942 pedidos contabilizados no passado ano letivo.

O estatuto de estudante deslocado destina-se a jovens que precisam de viver longe da casa da família para frequentar o ensino superior ou formação profissional.

Este estatuto dá direito a benefícios fiscais e, no caso de estudantes bolseiros, garante apoios ao alojamento.

Já os pedidos de apoios sociais diminuíram: Até ao passado dia 2, deram entrada 99.952 candidaturas a apoios sociais, abaixo das 101.710 registadas no ano letivo anterior em igual período.

O custo da habitação continua a ser apontado pelos estudantes como o maior entrave à frequência do ensino superior para quem fica colocado num curso longe de casa e o aumento do número de pedidos de estatuto de deslocado surge num contexto de reforço das medidas de apoio aos custos de habitação dos estudantes.

Quanto aos pedidos de atribuição do complemento de alojamento para estudantes não bolseiros, o ministério ainda não dispõe de dados, uma vez que a atribuição desse apoio depende da análise prévia das candidaturas às bolsas de estudo e da verificação das condições de acesso.

"Os complementos ainda não foram atribuídos e não existem, por enquanto, dados estatísticos disponíveis", porque ainda está a ser feito o carregamento dos dados relativos aos rendimentos dos agregados familiares, explicou o ministério em resposta à Lusa.

O complemento de alojamento para não bolseiros destina-se a estudantes deslocados que não obtêm bolsa de estudo por ultrapassarem os limites de rendimento, mas que continuam a reunir condições para beneficiar de um apoio às despesas de habitação.

A tutela sublinha que, após a conclusão da análise das candidaturas, os estudantes elegíveis que não tenham manifestado interesse neste complemento durante o processo de candidatura poderão requerê-lo posteriormente junto dos Serviços de Ação Social da respetiva instituição de ensino superior.