Quase 50 operacionais combatem incêndio florestal ativo em Tavira
Quase 50 operacionais estão a combater um incêndio florestal na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, concelho de Tavira, disse hoje à Lusa um porta-voz da Proteção Civil.
De acordo com o Comando Sub-regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "o incêndio está ativo e os meios estão a ser posicionados" no terreno.
De acordo com o portal da ANEPC na Internet, o alerta foi dado às 04:22 e estavam a combater as chamas 49 bombeiros, apoiados por 16 viaturas, perto das 06:00.
O Comando Sub-regional do Algarve da ANEPC sublinhou que neste momento o incêndio está confinado a uma zona de mato, sem qualquer povoação em risco no distrito de Faro.