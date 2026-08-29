Quase 50 operacionais combatem incêndio florestal ativo em Tavira

De acordo com o Comando Sub-regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "o incêndio está ativo e os meios estão a ser posicionados" no terreno.

De acordo com o portal da ANEPC na Internet, o alerta foi dado às 04:22 e estavam a combater as chamas 49 bombeiros, apoiados por 16 viaturas, perto das 06:00.

O Comando Sub-regional do Algarve da ANEPC sublinhou que neste momento o incêndio está confinado a uma zona de mato, sem qualquer povoação em risco no distrito de Faro.