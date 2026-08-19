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Quase 500 operacionais no fogo no distrito de Bragança com frente de difícil acesso

Quase 500 operacionais no fogo no distrito de Bragança com frente de difícil acesso

O incêndio que deflagrou no sábado em Torre de Moncorvo e alastrou para Carrazeda de Ansiães mobilizava hoje à noite quase 500 operacionais, que combatiam uma frente ativa de difícil acesso e tinham como preocupação preservar populações e infraestruturas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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O segundo comandante Regional Norte, Luís Araújo, indicou à Lusa num balanço pelas 22:30 de hoje que a mudança de vento fez com a frente do fogo ganhasse intensidade, com os difíceis acessos a dificultarem o combate.

Luís Araújo referiu também que a prioridade é a proteção de pessoas e bens e acrescentou que as populações estão alertadas.

O oficial de Relações Públicas da GNR de Bragança, major Hernâni Martins, destacou à Lusa que a localidade de Seixo de Ansiães, concelho de Carrazeda de Ansiães, é a que representa maior preocupação.

A mesma fonte explicou que as autoridades têm procurado aconselhar e falar com a população de forma preventiva e antecipada, para que esta mantenha a sua segurança e a dos seus bens.

Hernâni Martins detalhou ainda que há várias estradas municipais cortadas entre as localidades de Besteiros e Seixo de Ansiães e entre Seixo de Ansiães e Coleja.

Pelas 23:10 de hoje, o fogo mobilizava 491 operacionais, apoiados por 160 meios terrestres, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

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