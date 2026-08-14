Quase 60 concelhos do interior e Algarve em risco máximo de incêndio

Quatro distritos em aviso amarelo devido ao calor

Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Bragança e Vila Real, no norte do país, e de Guarda e Castelo Branco, no centro do país, até às 18h00 desta sexta-feira.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.





As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Porto e Aveiro e os 38 graus em Bragança.





c/ Lusa

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto português do Mar e da Atmosfera.O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.O aviso amarelo, devido ao calor, permanece esta sexta-feira em vigor em quatro distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).