País
Quase 60 concelhos do interior e Algarve em risco máximo de incêndio
O IPMA colocou em perigo muito elevado mais de 60 concelhos do interior e seis concelhos no litoral nos distritos de Faro e Leiria.
Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto português do Mar e da Atmosfera.
Em perigo elevado estão grande parte do Alentejo e cerca de 50 outros municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.Quatro distritos em aviso amarelo devido ao calor
O aviso amarelo, devido ao calor, permanece esta sexta-feira em vigor em quatro distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Bragança e Vila Real, no norte do país, e de Guarda e Castelo Branco, no centro do país, até às 18h00 desta sexta-feira.
Ainda devido ao tempo quente, está em vigor até às 18h00, o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.
O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã e uma pequena descida da temperatura máxima.
Em perigo elevado estão grande parte do Alentejo e cerca de 50 outros municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.Quatro distritos em aviso amarelo devido ao calor
O aviso amarelo, devido ao calor, permanece esta sexta-feira em vigor em quatro distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Bragança e Vila Real, no norte do país, e de Guarda e Castelo Branco, no centro do país, até às 18h00 desta sexta-feira.
Ainda devido ao tempo quente, está em vigor até às 18h00, o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.
Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.
As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Porto e Aveiro e os 38 graus em Bragança.
c/ Lusa
Tópicos