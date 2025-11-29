Quase 75% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas contra a gripe

Quase 75 por cento das pessoas com mais de 80 anos já se vacinaram este ano contra a gripe. É o que mostram os resultados da segunda vaga do Vacinómetro, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.À agência Lusa, Nuno Jacinto, presidente desta associação, destacou ainda a subida na taxa de vacinação dos profissionais de saúde.Para este resultado pode ter contribuído o alerta do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças na semana passada, que chamou a atenção para o facto de os casos de gripe estarem a aumentar de forma invulgar e precoce com uma nova estirpe.Nuno Jacinto diz que com o passar do tempo e a pandemia cada vez mais longe, também pode estar a haver uma redução da chamada fadiga vacinal.Em relação à vacina de dose elevada, que é administrada de forma gratuita às pessoas com 85 anos ou mais, da amostra total estudada 80,3 por cento já se vacinaram.c/ Lusa