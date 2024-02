Quase dois mil médicos aderiram à dedicação plena no primeiro mês do novo regime de trabalho. É o dobro do esperado pela tutela.

São 1.862 os médicos que optaram pela passagem para as 40 horas de trabalho semanais e pelo regime que estabelece o limite de 250 horas extraordinárias por ano.



Passam assim a receber mais 25 por cento todos os meses.



Os grandes hospitais lideram as adesões: 255 na ULS de S. João, 181 na ULS de Santo António, 126 na ULS de S. José.



Nas especialidades destaque para a Medicina Interna com 259 adesões.



Segue-se a cirurgia geral com 259 e a pediatria com 130.