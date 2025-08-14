Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Quase dois mil operacionais mobilizados às 14h30

por Lusa

Quase dois mil operacionais combatiam às 14h30 os quatro maiores incêndios hoje em curso em Portugal continental, em Arganil, Sátão, Trancoso e Cinfães, apoiados por de 641 viaturas e 18 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com os dados disponíveis no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), quase 900 operacionais combatiam o fogo que deflagrou na quarta-feira na freguesia de Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, e se estendeu depois aos municípios de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (Coimbra), e de Seia, já no distrito da Guarda.

Para o incêndio que começou em Sátão, distrito de Viseu, na madrugada de quarta-feira estavam mobilizados 488 operacionais, enquanto no fogo que começou no sábado em Trancoso, distrito da Guarda, estavam empenhados 458 e a combater as chamas no incêndio de Cinfães, distrito de Viseu, estavam 164.

