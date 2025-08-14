Quase dois mil operacionais mobilizados às 14h30

De acordo com os dados disponíveis no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), quase 900 operacionais combatiam o fogo que deflagrou na quarta-feira na freguesia de Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, e se estendeu depois aos municípios de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (Coimbra), e de Seia, já no distrito da Guarda.

Para o incêndio que começou em Sátão, distrito de Viseu, na madrugada de quarta-feira estavam mobilizados 488 operacionais, enquanto no fogo que começou no sábado em Trancoso, distrito da Guarda, estavam empenhados 458 e a combater as chamas no incêndio de Cinfães, distrito de Viseu, estavam 164.