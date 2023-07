Quase meio milhão de idosos estão em risco de pobreza em Portugal

Com 45 por cento, Alcoutim, no Algarve, tem a maior percentagem de população idosa. Ribeira Grande, nos Açores, a menor, com apenas 11 por cento.Cerca de meio milhão vivem sozinhos e mais de 400 mil estão em risco de pobreza.É preciso que as Juntas de Freguesia façam um levantamento dos idosos que vivem sozinhos e a precisar de assistência, diz a presidente da Associação de Pensionistas e Reformados (APRE).Maria do Rosário Gama diz que é essencial existirem pensões dignas, aproximá-las do salário mínimo, depois a diversificação dos serviços de apoio domiciliário, garantir condições habitacionais e respeitar o direito ao trabalho das pessoas mais velhas, se o desejarem.A juntar a esta lista:indicando que haverá cada vez mais cidadãos centenários, numa sociedade que precisa de reconstruir "relações de vizinhança".defendeu em entrevista à agência Lusa, advertindo que "é algo a que todos chegaremos".Professor catedrático aposentado da Universidade do Porto e doutorado em Filosofia, Adalberto Dias de Carvalho apontou que nas cidades, há sempre "um problema de anonimato" e que em contexto urbano se perdeu "algo muito importante", as relações de vizinhança."É onde, aparentemente há mais instituições de apoio às pessoas, mas aí o vazio é muito grande," referiu o académico.