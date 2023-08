Quase meio milhar de operacionais envolvidos no combate ao incêndio de Nelas

Este responsável da Proteção Civil, em conferência de imprensa ao final da noite, detalhou os meios de combate envolvidos no incêndio que esta tarde lavrou no concelho de Nelas: 462 operacionais, 142 veículos que durante a tarde foram apoiados por 13 meios aéreos e ainda quatro máquinas de rastro que auxiliaram as operações no terreno.No que respeita a feridos, "seis pessoas foram assistidas, duas delas civis", outras "cinco foram conduzidas ao hospital por inalação de fumo" e ainda outras quatro pessoas que foram retiradas por problemas de ansiedade.De acordo com Miguel David, tratou-se hoje de "um dia particularmente difícil", devido às altas temperaturas, o que se traduziu num também num "combate difícil" às chamas.À hora da conferência de imprensa estavam dominados três setores do incêndio, havendo ainda um setor ativo numa frente de 1200 metros.

Não se registaram danos em habitações.







O comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões assumiu ainda que o incêndio em Senhorim possa ficar dominado durante a madrugada de hoje.



"A nossa expectativa é que este incêndio durante a noite, madrugada, possa ficar dominado", assumiu o comandante, Miguel Ângelo David. "A nossa convicção e estamos empenhados e motivados em conseguir fazer esta operação durante a noite", realçou.



O presidente da Câmara Municipal de Nelas, no distrito de Viseu, confirmou que o pavilhão municipal, situado na vila, onde foi montado um centro de acolhimento, "continua com 16 pessoas que vão lá pernoitar, por uma questão de precaução", apesar de admitir que "o número pode mudar".



"O incêndio andou junto às suas casas, mas já não há perigo. Já foi feito o rescaldo e é seguro, mas dado o calor no local, o cheiro e o fumo as pessoas vão pernoitar no centro de acolhimento onde também já lhes foram facultadas refeições", explicou Joaquim Amaral.



Joaquim Amaral acrescentou que o município "tem um levantamento feito das instituições, pessoas que estão acamadas e dos cuidadores informais" do concelho e que "está a ser feita uma monitorização contínua e regular para avaliar" a situação.



O alerta do incêndio foi dado às 12:24, segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, e, na anterior atualização, pelas 20:00, no local estavam 462 operacionais apoiados por 137 veículos.



A Estrada Nacional 231 (EN 231), que liga Nelas a Seia, distrito da Guarda, mantém-se "cortada por uma questão de operacionalidade" dos veículos dos bombeiros, desde o início do incêndio.



Segundo fonte da GNR, "em alternativa, deve ser usada a EN 231-2, que liga Canas de Senhorim a Nelas, ou então a EN 234", que liga Mangualde (Viseu) a Mira (Coimbra), conhecida pela Estrada do Luso.