Quase meio milhar de trabalhadores das Lages sem salário devido ao impasse orçamental americano
Foto: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP
450 trabalhadores portugueses na Base das Lages estão sem receber os salários por causa da paralisação do Governo Federal dos Estados Unidos que já dura há duas semanas.
O governante ainda não disse nada e o grupo parlamentar socialista não pretende ficar sem resposta.
Francisco César, deputado socialista eleito pelos Açores, disse esta manhã à Antena 1 que o governo não pode ficar em silêncio e há que por a diplomacia a trabalhar.