País
Quase meio milhar de trabalhadores das Lajes sem salário devido a impasse americano
Foto: Nicolas Economou - NurPhoto via AFP
Quatrocentos e cinquenta trabalhadores portugueses na Base das Lajes, nos Açores, estão sem receber os salários por causa da paralisação do Governo Federal dos Estados Unidos, que perdura há duas semanas.
Francisco César, deputado socialista eleito pelos Açores, disse esta quinta-feira à Antena 1 que o Governo não pode ficar em silêncio e há que pôr a diplomacia a trabalhar.