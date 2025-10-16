Quase meio milhar de trabalhadores das Lajes sem salário devido a impasse americano

Foto: Nicolas Economou - NurPhoto via AFP

Quatrocentos e cinquenta trabalhadores portugueses na Base das Lajes, nos Açores, estão sem receber os salários por causa da paralisação do Governo Federal dos Estados Unidos, que perdura há duas semanas.

Uma questão que já foi levantada pelo Governo Regional dos Açores ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O governante ainda não disse nada e o grupo parlamentar socialista não pretende ficar sem resposta.

Francisco César, deputado socialista eleito pelos Açores, disse esta quinta-feira à Antena 1 que o Governo não pode ficar em silêncio e há que pôr a diplomacia a trabalhar.

