Quase metade dos bebés até seis meses alimentados por leite materno em 2025

Quase metade dos bebés até seis meses alimentados por leite materno em 2025

Há cada vez mais bebés em Portugal a ser alimentados apenas pelo leite materno nos primeiros meses de vidas. Os dados são da Direção-Geral da Saúde e constam num relatório sobre alimentação saudável.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Dave Clubb - Unsplash

VER MAIS
Apesar de os valores rondarem os 47 por cento, destaca-se uma evolução positiva da amamentação, refere o relatório da DGS.

Dados relativos a 2025 que revelam que a alimentação dos portugueses ainda enfrenta desafios importantes.
Rita Soares – RTP Antena 1

Neste relatório da DGS, também se apresenta os resultados sobre a imposição de uma taxa sobre bebidas açucaradas. De acordo com o documento, a aplicação desta taxa fez com que o consumo deste tipo de bebidas diminuísse.

No entanto, o excesso de peso da população continua a ser um problema. Quase 60 por cento dos adultos em Portugal - no ano passado - tinham peso a mais.

Entre as crianças dos cinco aos 14 anos, a taxa de obesidade é de 13 por cento.
PUB
PUB