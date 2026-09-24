País
Quase metade dos bebés até seis meses alimentados por leite materno em 2025
Há cada vez mais bebés em Portugal a ser alimentados apenas pelo leite materno nos primeiros meses de vidas. Os dados são da Direção-Geral da Saúde e constam num relatório sobre alimentação saudável.
Apesar de os valores rondarem os 47 por cento, destaca-se uma evolução positiva da amamentação, refere o relatório da DGS.
Neste relatório da DGS, também se apresenta os resultados sobre a imposição de uma taxa sobre bebidas açucaradas. De acordo com o documento, a aplicação desta taxa fez com que o consumo deste tipo de bebidas diminuísse.
No entanto, o excesso de peso da população continua a ser um problema. Quase 60 por cento dos adultos em Portugal - no ano passado - tinham peso a mais.