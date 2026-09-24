Quase metade dos bebes portugueses até seis meses foram apenas alimentados por leite materno em 2025

Apesar dos valores rondarem os 47 por cento, destaca-se uma evolução positiva da amamentação, refere o relatório da DGS.





Rita Soares – RTP Antena 1





Neste relatório da DGS também se apresenta os resultados sobre a imposição de uma taxa sobre bebidas açucaradas.





De acordo com o relatório a aplicação desta taxa fez com que o consumo deste tipo de bebidas diminuísse.





No entanto o excesso de peso da população continua a ser um problema. Quase 60 por cento dos adultos em Portugal - no ano passado - tinham peso a mais.





Dados relativos a 2025, mas que revelam que a alimentação dos portugueses ainda enfrenta desafios importantes.Entre as crianças dos 5 aos 14 anos a taxa de obesidade é de 13 por cento.