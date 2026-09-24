País
Quase metade dos bebes portugueses até seis meses foram apenas alimentados por leite materno em 2025
Há cada vez mais bebés em Portugal a ser alimentados apenas pelo leite materno nos primeiros meses de vidas. A informação é dada pela Direção Geral de Saúde no relatório que publica esta quinta-feira sobre alimentação saudável.
Apesar dos valores rondarem os 47 por cento, destaca-se uma evolução positiva da amamentação, refere o relatório da DGS.
Rita Soares – RTP Antena 1
Neste relatório da DGS também se apresenta os resultados sobre a imposição de uma taxa sobre bebidas açucaradas.
De acordo com o relatório a aplicação desta taxa fez com que o consumo deste tipo de bebidas diminuísse.
No entanto o excesso de peso da população continua a ser um problema. Quase 60 por cento dos adultos em Portugal - no ano passado - tinham peso a mais.