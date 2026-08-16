Quase todos os concelhos do interior Norte e Centro em perigo máximo de incêndio

Segundo o IPMA, estão em perigo máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e da Guarda, a quase totalidade dos concelhos de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Santarém, assim como os municípios do interior do distrito do Porto e do norte do distrito de Portalegre.

A maior parte dos concelhos do Alentejo e do Algarve estão em risco elevado ou muito elevado de incêndio.

Num mapa em que apenas Esposende (Braga) está a verde (cor que representa um território com risco reduzido de incêndio, segundo a escala do IPMA), o instituto de meteorologia colocou a amarelo, que representa um risco moderado, a maior parte dos concelhos do litoral dos distritos do Porto e de Aveiro, da região Oeste, da Área Metropolitana de Lisboa, Sines (no distrito de Setúbal) e quatro municípios do litoral sul algarvio.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.