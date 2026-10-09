Quase um quinto das pessoas entre os 25 e os 34 anos procuraram apoio de saúde mental
Quase um quinto das pessoas na faixa etária dos 25 aos 34, recorreu pelo menos a uma consulta de saúde mental no ano passado, assinalou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com os resultados do Inquérito Nacional de Saúde, realizado no quarto trimestre de 2025, a depressão afetava quase um décimo (9,8%) das pessoas com 85 anos ou mais.
O consumo regular de medicamentos para a insónia, a ansiedade e a depressão era mais frequente nas mulheres (20,0%, 16,4% e 12,9%, respetivamente) do que nos homens (9,1%, 7,5% e 5,5%), referiu o INE no documento hoje divulgado, por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala no sábado.
"A literacia em saúde mental aumentava com o nível de escolaridade. A proporção da população com ensino superior que classificou como fácil ou muito fácil a sua capacidade em `saber mais sobre atividades boas para o bem-estar mental` e em `encontrar informações para lidar com problemas de saúde mental` foi de 88,7% e 74,6%, respetivamente, que compara com 66,3% e 53,5% para a população com ensino básico", escreveu o INE.
O índice de bem-estar mental era mais baixo para as mulheres (68 contra 75 para os homens) e para os mais idosos (62 para as pessoas com 85 ou mais anos e 79 para as pessoas dos 15 aos 24 anos).
O grau de satisfação com a vida também aumentava com o nível de escolaridade, com 84,9% da população com ensino superior a manifestar-se bastante satisfeita, satisfeita ou razoavelmente satisfeita com a vida.